Calcio femminile, le migliori italiane della 16ª giornata di Serie A. Girelli ispirata, Arrigoni 'tuttocampista'

Calato il sipario sul sedicesimo turnoprima fase del campionato didiA. Tante partite di un certo spessore sono andate in archivio. Vi proponiamo l’elenco dellegiocatricitenutasi nel week end.Cristiana(Juventus) – La n.10 bianconera ha dato un altro contributo alla causaVecchia Signora, concludendo le proprie fatiche con un gol e un assist contro l’Inter, nel big match del 16° turno. Doppia cifra nelle realizzazioni per l’attaccanteJuve, capace sempre di offrire soluzioni alle compagne di squadra in rifinitura.Giorgia(Milan) – Protagonista nella vittoria pesante del Milan (3-2) contro la Roma. Molto attiva negli ultimi 30 metri, la giocatrice rossonera ha trovato la marcatura e si è fatta vedere più volte alla conclusione, collezionando ben quattro conclusioni.