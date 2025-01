Anteprima24.it - Calcio a 5, Feldi Eboli-L84 1-1: volpi qualificate alle Final Eight di Coppa Italia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSi decide tutto nel primo tempo trae L84, gara valevole per l’ultima giornata del girone d’andata della Regular Season 2024/2025. Finisce 1-1 al Palasele di, al gol in apertura di Rescia risponde presente Federico Barra a pochi secondi dallo scadere del primo tempo. Con questo pareggio lemantengono il primato, in condivisione con l’Ecocity Genzano ma con lo scontro diretto a favore, e per la prima volta nella loro storia chiudono la prima parte del torneo al comando della classifica.LA GARA – Tornano al Palasele gli ex Josiko, Murilo e gli scudettati Braga e Pasculli. La gara si stappa dopo pochi minuti con Rescia che apre subito i giochi dopo un grande schema sud’angolo che lo libera al tiro. Liberti ci prova per la, Tondi dice no.