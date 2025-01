Ultimouomo.com - Breve guida al mercato NBA

Ci sono trade deadline scoppiettanti, piene di sorprese, che spostano giocatori importanti e innescano effetti-domino ai piani alti, magari ridefinendo i rapporti di forza tra le contender. Di recente, per esempio, si ricordano i traslochi di Kevin Durant e James Harden (chi se no) nelle ultimissime ore delNBA, oppure franchigie che hanno messo a segno colpi decisivi per vincere il titolo, come i Raptors con Marc Gasol nel 2019.La maggior parte delle volte, però, è una serata più tranquilla almeno se non siete Adrian Wojnarowski (almeno fino allo scorso anno) o Shams Charania. La trade deadline 2025, fissata per il prossimo 6 febbraio (ore 21 italiane), dovrebbe essere una di queste. Le principali contendenti al titolo infatti non sembrano granché attive sul, un po’ per circostanze finanziarie, un po’ per questioni di campo e un po’ per gli scambi fatti in estate.