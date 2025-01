Bergamonews.it - Brembo, da 50 anni nel mondo del Motorsport: innovazioni, trionfi e un logo celebrativo

festeggia 50di successi e dineldel. Per celebrare questo importante traguardo, l’azienda ha in programma una serie di eventi e iniziative speciali che si svolgeranno nel corso dell’anno. Questi momenti imperdibili saranno dedicati a raccontare una storia straordinaria di passione e innovazione, portando in primo piano l’impegno costante verso l’eccellenza nelle competizioni a due e a quattro ruote.“Siamo orgogliosi di celebrare questoversario neldelle corse – ha dichiarato Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di– Grazie a 50di esperienza ai massimi livelli, oggi tutti i team di Formula 1 e MotoGP scelgono. I dati raccolti dai nostri ingegneri dimostrano che spesso il vincitore non è chi va più veloce, ma chi frena meglio”.