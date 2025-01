Sport.quotidiano.net - Basket serie c. Scandiano con furore. Fortitudo in ginocchio

Leggi su Sport.quotidiano.net

EMIL GAS82 SG53 EMIL GAS: Fikri 7, Costoli 6, Astolfi 10, Fontanili 5, Bertolini 8, Levinskis 6, Riccò 18, Vecchi 5, Caiti 14, Casini, Sironi, Riitano 3. All. Spaggiari. SGBOLOGNA: Battilani 4, Guazzaloca 8, Selvatici2, Lenzi 3, Vivarelli 7, Cinti 8, Lazarini 11, Ranieri 4, Zanasi 4, Mingardi 2, Zinelli. All. Catrambone. Arbitri: Diemmi e Fontanili di Parma. Parziali: 24-4, 47-21, 61-38. L’Emil Gas(18) domina la sfida casalinga con l’SG(12), ritrovando il sorriso dopo 3 sconfitte di fila. Al PalaRegnani gli uomini di Spaggiari approcciano il match nel modo giusto e concedono 4 soli punti agli avversari nel primo quarto, arrivando poi ad avere nel corso del match anche 34 lunghezze di vantaggio. Riccò e Vecchi i migliori, menzione d’obbligo anche per la tripla del giovane Riitano.