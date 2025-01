Ilfattoquotidiano.it - Andrea Prospero, lo studente scomparso da 3 giorni dall’università di Perugia. L’ultima immagine nei video dello studentato

Alto un metro e 70, corporatura esile, carnagione chiara, capelli neri, corti, occhi castani. Potrebbe vestire con pantaloni di una tuta e felpa, sneakers, un piumino di colore scuro e portare uno zaino blu. E’ la descrizione di, lodi Informatica dell’università di, di cui non si hanno più notizie dal 24 gennaio.è nato a Lanciano, in provincia di Chieti, il 20 ottobre del 2005 e quindi ha 19 anni. La Procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati.In giornata in prefettura, a, si è tenuta una riunione per coordinare le operazioni di ricerca alla quale hanno partecipato il Comune, la questura, i carabinieri, la guardia di finanza, i vigili del fuoco e la Protezione civile. Dopo la denuncia della famiglia le forze dell’ordine hanno concentrato le operazioni in particolare sui percorsi abituali del giovane mentre i vigili del fuoco hanno attivato il sistema di geolocalizzazione “Life keeper”, una strumentazione che utilizza il drone come ripetitore per le celle telefoniche.