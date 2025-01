Thesocialpost.it - Zverev crolla in lacrime, Sinner lo abbraccia e lo consola: il gesto del campione

Implacabile sul campo, dove è riuscito nell’ennesima impresa che lo ha confermato come l’indiscusso numero uno al mondo. Ma unanche una volta riposta la racchetta nella custodia: Jannik, fresco di vittoria in finale agli Australian Open, ha mostrato nuovamente il suo lato umano con unandato in scena poco dopo la fine della sfida contro Alexander(punteggio finale 6-3, 7-6, 6-3 in favore dell’italiano). Leggi anche: Francia, rapito un miliardario: «Dateci 10 milioni in bitcoin». In manette dieci persone I numero uno al mondo ha salutato con grande compostezza il team e poi tutto il suo box, quindi è tornato in campo e si è diretto verso il suo angolo, dove si è accorto che lo sconfittoera visibilmente provato, quasi in. Numero 2 al mondo, il tedesco non ha mai vinto un torneo del Grande Slam, nonostante tre finali giocate e ancora una volta il sogno è sfumato sul più bello.