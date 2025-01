Viaggi silenziosi | il lusso della disconnessione

Leggi su .com

Life&People.it Mentre l’inverno continua con imprevedibili ondate di freddo, è difficile smettere di pensare alle prossime vacanze: soggiorni pigri in spiaggia, fughe europee e calde escursioni avventurose sono più allettanti che mai. Ma avete mai sentito parlare disolitari e, una delle più grandi tendenze dio dell’anno?Siamo tutti sovrastimolatiNon so se accade anche a voi ma la mente desidera sempre più spesso una pausa. Viviamo in uno stato continuo di sovraccarico di informazioni. Controlliamo le nostre e-mail e i al mattino; appena possiamo, rivolgiamo la nostra attenzione all’ascolto delle notizie in radio o in tv, e poi rimaniamo incollati ai nostri computer, all’ascolto di audiolibri mentre cuciniamo la cena e guardiamo Netflix finché non ci addormentiamo.