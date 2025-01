Thesocialpost.it - Trump annuncia il “piano per la pace”: la proposta Usa divide il mondo, alta tensione

Donaldha detto di aver parlato della questione con il re di Giordania Abdullah II e di essere deciso a fare lo stesso nelle prossime ore con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. «Vorrei che l'Egitto e la Giordania accogliessero la gente», ha spiegato il presidente ai cronisti presenti a bordo dell'aereo presidenziale, l'Air Force One. Secondo quanto dichiarato dall'inquilino della Casa Bianca, lo spostamento degli abitanti di Gaza potrebbe essere «temporaneo o a lungo termine. In questo momento l'area è letteralmente un cantiere di demolizione, stanno demolendo quasi tutto e lì la gente muore. Ecco perché preferirei impegnarmi con alcune nazioni arabe e costruire alloggi da qualche altra parte, dove magari potranno vivere inper una volta».