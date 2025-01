Lanazione.it - Territorio fragile: "Argine dell’Agna. Verifica urgente"

Il gruppo consiliare di centrodestra chiedemente unatecnica sugli arginida parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale. La richiesta è formulata in una mozione che sarà presentata al consiglio comunale il 30 gennaio. L’Autorità di Bacino è un ente pubblico vigilato dal ministero della transizione ecologica che ha tra i suoi compiti anche la redazione del piano di gestione del rischio alluvioni e quindi per i quattro consiglieri del centrodestra deve essere coinvolto nella valutazione del rischio che riguarda l’, la cui rottura ha provocato l’alluvione del 2 e del 4 novembre 2023 a Montale. "E’ necessario econoscere in maniera analitica lo stato degli argini del torrente Agna in tutto il suo percorso di attraversamento delcomunale – sostengono i consiglieri Lorenzo Bandinelli, Greta Cavaciocchi e Michael Paperetti – nonché gli interventi da realizzare per mettere al sicuro il torrente, per cominciare a programmare le opere da effettuare, poiché è necessario anche dare risposte di sicurezza alle famiglie e alle imprese della zona, nonché risolvere i problemi assicurativi degli immobili".