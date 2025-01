Digital-news.it - Tennis, OGGI Finale Australian Open 2025?Sinner vs Zverev (Diretta TV e Streaming Eurosport / NOVE)

Jannik Sinner giocherà domenica 26 gennaio dalle ore 9.30 lasul cemento di Melbourne contro la testa di serie numero 2, Sascha. Il fuoriclasse altoatesino affronterà il nativo di Amburgo per difendere il titolo conquistato l'anno scorso. Il match, oltre che sue Discovery +, sarà visibile in tv in chiaro sul, con collegamento dalle ore 9.00.Ladell’verrà trasmessa in chiaro sudomenica 26 gennaio dalle 9:30 inda Melbourne Park. Sarà la terzaSlam di Jannik Sinner, campione in carica in Australia e vincitore dell’ultimo US.Jannik Sinner affronterà il numero 2 del ranking ATP Alexander, anch’egli alla sua terzaSlam, ma sconfitto nei suoi due precedenti da Dominic Thiem (US2020) e Carlos Alcaraz (Roland Garros 2024).