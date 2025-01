Oasport.it - Tabellone ATP Montpellier 2025: Flavio Cobolli e Mattia Bellucci al via in Francia

Sorteggiato ilprincipale del torneo ATP 250 di, che cade in una curiosa situazione di calendario, perché si gioca nella stessa settimana del primo turno preliminare dell’attuale format di Coppa Davis, cambiato per l’ennesima volta dalla riforma di Orlando del 2018.Al via due italiani (o forse tre, nel caso in cui Matteo Gigante riuscisse a superare le qualificazioni).va in scena da testa di serie numero 3. Lo fa in quello che è il vero e proprio spicchio dei derby: Griekspoor-van de Zandschulp in quota olandese, Mannarino-Gasquet per la(con una certa esperienza, va detto). Per l’azzurro uno tra l’olandese Jesper de Jong e il transalpino Quentin Halys, il che rende ancora più “intruso”, volendo scherzare sulla composizione di fatto bicolore di questa zona.