Sinner vince Australian Open 2025 Zverev battuto in finale

(Adnkronos) – Jannikgli. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 26 gennaio batte inil tedesco Alexper 6-3, 7-6 (7-4), 6-3 in 2h41? e conquista il secondo titolo consecutivo a Melbourne. Il 23enne altoatesino si aggiudica il 19esimo torneo della carriera, mettendo in bacheca il terzo Slam dopo glie gli US2024., al terzo successo in 7 confronti diretti con, confeziona un match perfetto. Non concede nemmeno una palla break all’avversario, conquista a zero 6 game sul proprio servizio (oltre l’80% di punti con la prima) e gioca in maniera impeccabile nei momenti chiave., invece, paga dazio con il dritto: oltre 20 errori gratuiti dal lato destro del campo, impossibile competere con il miglior giocatore del pianeta (la cronaca game per game).