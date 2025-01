Donnaup.it - Sale rosa agli angoli di casa: scaramanzia? No! Ha una funzione utilissima!

Leggi su Donnaup.it

Abbiamo imparato a conoscere ilin cucina, giunto a noi dalle lontane miniere del Pakistan.I suoi cristalli che virano dal bianco alall’arancio sono ricchi di ferro.Non viene raffinato, ma raccolto e lavorato a mano, in maniera del tutto naturale. È, quindi, esente da agenti chimici e ricco di oligoelementi, ben 84 minerali diversi!Molte tra noi lo utilizzano per insaporire le insalate, le verdure, la carne e il pesce perché rilascia un aroma particolarmente gradevole ed esalta il gusto nelle ricette.Quasi tutte, però, lo abbiamo notato nei mercatini: sulle bancarelle lo vediamo assumere funzioni diverse da quelle culinarie. Dalle saponette ai sali da bagno, passando addirittura per lampade scavate all’interno di grossi blocchi. C’è chi sostiene che siano benefiche per la salute.