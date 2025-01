Liberoquotidiano.it - "Prossima domanda, grazie": clamoroso, Corrado Augias stronca Schlein e promuove Meloni

ma vero: oraGiorgiaElly. In occasione del suo novantesimo compleanno, il giornalista, scrittore e intellettuale ha concesso un'intervista al Corriere della Sera, affrontando alcuni dei temi più rilevanti della politica attuale. Con il suo consueto stile diretto e arguto,ha parlato di Giorgia, della segretaria del Partito Democratico Ellye delle difficoltà croniche della sinistra italiana. Uno dei passaggi più significativi riguarda il giudizio sulla premier, di cuiriconosce il talento politico e la capacità di leadership, nonostante alcune criticità. E, soprattutto, nonostante le feroci critiche che le aveva mosso nelle ultime settimane, in particolare per il viaggio negli Usa da Donald Trump per il caso Cecilia Sala.