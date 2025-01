Inter-news.it - Pardo: «Inter, un paradosso con il Milan! Di Inzaghi si parla poco»

Leggi su Inter-news.it

L’risponde al Napoli mantenendo inalterato il distacco di tre punti, con una partita in meno (il recupero con la Fiorentina, ndr).del grande lavoro di, delle risposte di tutto il gruppo e delle gerarchie: di seguito il suovento a DAZNSMO – L’di Simonevince agilmente sul campo del Lecce, ritrovando anche i gol di Davide Frattesi. Pierluigiesalta il lavoro del tecnico piacentino: «Sidi, non c’è l’smo sul vocabolario ma quello che continua a fare è indiscutibile. È vero che l’è una corazzata ma è anche vero che nella crescita di alcunici ha messo del suo. Fin dall’esperienza con la Lazio ha fatto cose importanti, poi con l’hapretato in maniera completamente diversa un modulo che potrebbe sembrare difensivo».