Ilrestodelcarlino.it - Ospedale, una nuova palazzina. All’interno Ostetricia e Pediatria. Investimento da oltre 31 milioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unaper lae l’. Servirà qualche anno perché il progetto veda la luce - almeno 4 o 5 - ma intanto c’è il finanziamento, ed è già un bel passo avanti. Ieri infatti la Regione ha ufficializzato lo stanziamento da parte del governo, tramite risorse Inail, di fondi per cinque maxi interventi per la sanità in Emilia-Romagna. E tra questi, per 31e 300mila euro, c’è il nuovo Materno pediatrico dell’di Ravenna: unacomposta da tre piani,al seminterrato dove ci saranno gli spogliatoi del personale. Sarà grande in totale 9.000 metri quadrati e occuperà un’area del parcheggio davanti all’in viale Randi. "Nel 2021 abbiamo iniziato a pensare a un piano di sviluppo dell’conuno studio di fattibilità per superare alcune criticità presenti da tempo nell’area materno-pediatrica – dice Francesca Luzi, direttrice dell’unità operativa delle attività tecniche dell’Ausl Romagna a Ravenna –.