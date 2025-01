Nordcorea lancia missili da crociera, messaggio a Trump?

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 gen. (askanews) – La Corea del Nord ha testatoguidati strategici damare-terra, Lo ha affermato oggi l’agenzia di statona KCNA, in quello che potrebbe essere unalla nuova amministrazione Usa di Donald, il quale ha detto di voler dialogare con il leader di Pyongyang Kim Jong Un. L’Amministrazione per idella Corea del Nord ha effettuato il test ieri, come “parte dei piani per costruire capacità di difesa nazionale al fine di aumentare l’efficacia del controllo strategico contro potenziali nemici,” ha dichiarato la KCNA. I, a suo dire, hanno colpito con precisione i bersagli dopo aver percorso orbite di volo ellittiche e a forma di otto di 1.500 chilometri, ha riferito l’agenzia, aggiungendo che il lancio non ha avuto alcun impatto negativo sulla sicurezza dei paesi vicini.