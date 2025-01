Inter-news.it - LIVE Lecce-Inter 0-1 Frattesiiiiiiii!!!! Siamo subito in vantaggio

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i salentini allenati da Marco Giampaolo. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo “Via del Mare” di0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPThuram scippa palla al, poi finte alla Ronaldo il Fenomeno e assist per l’inserimento di Frattesi.6? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIII:IN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2?scambio Lautaro Martinez-Thuram, cross dell’argentino e sospetto tocco di braccio di Baschirotto. Per Marinelli non c’è nulla Dubbio.17.59: INIZIA LA PARTITA17.