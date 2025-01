Inter-news.it - La Roma rimonta di… Rigore: Udinese battuta al Bluenergy!

Lavince 1-2 contro l’alStadium.didei giallorossi in tutti i sensi. Ranieri può sorridere.VITTORIA IN– Lava a caccia del riscatto dopo la sconfitta in Europa League contro l’AZ Alkmaar in Olanda. I giallorossi sono ospiti dell’alStadium, stadio sempre insidioso per qualsiasi squadra. L’avvio è abbastanza equilibrato, con la squadra di Kosta Runjaic che dopo pochi minuti dall’inizio della partita è costretta al primo cambio obbligato a causa dell’infortunio di Touré, infortunatosi malamente al ginocchio. Nellaesordio assoluto del neo-arrivato Rensch a destra. In panchina Alex Sanchez. E il gol dell’arriva proprio da colui che gioca al suo posto, ossia Lorenzo Lucca, che al 38? buca Svilar sfruttando un assist su palla inattiva.