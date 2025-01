Terzotemponapoli.com - Inter, Inzaghi: “Tanto di cappello a Napoli, Inter e Atalanta”

Simone, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce. Queste le sue parole:Come sta Barella?“Adesso sembra in buone condizioni, non c’è allarmismo. Ha preso una bella botta ma non sembra che ci siano problemi”.Su Frattesi?“Ho sempre fatto affidamento su di lui, è amato dai compagni e dai tifosi. Lui è stato uno dei segreti dello scorso anno, assieme agli altri ragazzi che entrando dalla panchina non hanno sbagliato un colpo. Oggi ha dato grande disponibilità, è stato uno dei migliori in campo”.Siamo anche noi fra le squadre che ha citato Conte?“Ci siamo, assieme ad. Squadre che stanno facendo un grandissimo cammino. Sta venendo fuori un campionato aperto. Negli altri campionati le prime tre hanno altri punti.