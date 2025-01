Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: La Zona D'Interesse, Domenica 26 Gennaio 2025

26sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301 e su SkyCollection alle 21:45 sul canale 30, Lad', un dramma storico diretto da Jonathan Glazer, che esplora il contrasto tra la vita agiata di una famiglia borghese e le atrocità dell'Olocausto. Il film racconta la storia di Rudolf Höss, comandante del campo di concentramento di Auschwitz, che vive con la sua famiglia in una routine quotidiana tranquilla e indifferente agli orrori che si consumano oltre i cancelli del suo isolato rifugio. Un ritratto inquietante della normalità che si intreccia con il crimine più orribile della storia. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Erin Brockovich - Forte come la verità, un film diretto da Steven Soderbergh che vede protagonista Julia Roberts, premiata con Oscar e Golden Globe.