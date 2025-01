Game-experience.it - Ghost of Yotei, il mondo di gioco sarà affascinante, vario e feroce, promette Sucker Punch

Dopo cinque anni dall’uscita diof Tsushima,è pronta ad immettere sul mercatoof, nuovo capitolo della serie ambientato 300 anni dopo gli eventi raccontati nel primo capitolo, ragion per cui nel XVI secolo, in una nuova regione del Giappone.Ambientato nei pressi del maestoso Monte Y?tei, il team di sviluppo americano ha deciso di rivelare in un’intervista nuove informazioni sul titolo esclusivo per PS5,ndo che il titolo offrirà degli scenari spettacolari che caratterizzeranno unvivo e pericoloso, costruito per massimizzare l’immersività dei giocatori.La protagonista diofè Atsu, in cerca di vendetta, in grado non soltanto di padroneggiare le spade tradizionali ma anche le armi da fuoco, segnando una svolta significativa rispetto al precedente capitolo.