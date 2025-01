Oasport.it - Equitazione: Marc Houtzager vince nel salto ostacoli ad Amsterdam. Bene Piergiorgio Bucci che chiude 8°

La dodicesima tappa della FEI Jumping World Cup 2024-2025 – relativa alla Western European League – è andata ufficialmente in archivio sul campo gara di: profeta in patria. L’olandese infatti, con il tempo di 38.30 al jump off dopo aver coperto il primo e il secondo percorso senza errori, si è aggiudicato il contest in sella al suo Sterrehof’s Dante precedendo nell’ordine l’irlandese Denis Lynch, secondo con il tempo di 38.99 montando Vistogrand, e l’altro neerlandese in concorso ossia Jur Vrieling, terzo a 40.03 insieme al suo cavallo Helwell du Chabus.Un podio tutto sommato inatteso, viste le presenze nella start list, di cavalieri come gli svizzeri Steve Guerdat (16esimo) e Martin Fuchs (21esimo) e il francese Julien Epaillard (11esimo).In casa Italia, ottimo l’ottavo posto dicon il suo Hantano: un peccato per l’azzurro che non è riuscito ad accedere al jump off a causa di un errore che gli è costato 4 penalità nel primo round della gara, al netto di un’ottima velocità come dimostra il tempo di 71.