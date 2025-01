Tvzap.it - Dramma allo stadio: tifoso precipita da otto metri, è gravissimo

dagli spalti. Un 42enne ieri pomeriggio è scivolato da un'altezza di quasi, battendo violentemente la testa. L'uomo sarebbeto dalla curva dopo essersi sporto eccessivamente alla balaustra, finendo nel fossato. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in rianimazione all'ospedale e le sue condizioni sarebbero gravi. (Continua.)dagli spaltinella giornata di ieri: undi 42 anni èto dagli spalti, cadendo da circae finendo in un fossato. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Ilè stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale, dove è stato ricoverato in rianimazione.