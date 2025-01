Oasport.it - Ciclocross, sfuma il sogno Coppa del Mondo per Mattia Agostinacchio, Joumard trionfa negli juniores. Podi per Pezzo Rosola e Viezzi

Leggi su Oasport.it

L’ultimo appuntamento con ladeldidi Hoogerheide si apre con una delusione per i colori italiani.deve rinunciare al titoloal termine di una prova storta, in cui chiude soltanto al diciannovesimo posto lasciando il trofeo al francese Soren Bruyere, quarto al traguardo.Perc’è dunque il secondo posto in graduatoria a 126 punti, sei in meno del transalpino. Arriva comunque una soddisfazione importante per Patrik: il campione nazionale di categoria ottiene il primoo inchiudendo al terzo posto, a sette secondi dal tedesco Benedikt Benz e a due dal secondo posto del belga Mats Vanden Eynhde.Tra lefemminili il titolo va a Rafaelle Carrier: la canadese si accontenta del terzo posto sul terreno olandese, alle spalle di Barbora Bukovska oggi vincitrice e all’olandese Mae Cabaca, approfittando anche del quinto posto della sua diretta avversaria Lise Revol.