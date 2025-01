Ilgiorno.it - Ciaspolata all’imbrunire con panorama sul monte Guglielmo

Appuntamento con la prima delle Alpi Bresciane e una tra le più amate del territorio: il. Sabato 8 febbraio 2025 torna la Ciaspogölem con i suoi panorami e gli scorci pittoreschi. Giunta alla XXI edizione, l’iniziativa è aperta a tutti, con partecipazione a pagamento, e prevede un percorso interamente illuminato per vivere la magia del. Il tutto nella massima sicurezza, grazie al presidio dei tecnici della V Delegazione Bresciana del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Valtrompia e ai volontari del Cai Valtrompia. Sarà obbligatorio l’uso di pila frontale, bastoncini da neve, scarponi, abbigliamento da montagna e guanti. È possibile partecipare anche senza ciaspole, per le quali non è previsto il noleggio. Prima della partenza è meglio rivolgersi ai tecnici del Soccorso Alpino o agli organizzatori per sapere se, non utilizzando le ciaspole, siano necessari i ramponi.