Lucio Corsi sbanca al Premio Tenco | miglior album e migliore canzone Premiate Anna Castiglia e La Niña

Il gran giro di giostra della stagione musicale di Lucio Corsi si chiude con l’ennesimo trionfo: le Targhe Tenco per il miglior album e per la migliore canzone del 2025 con lo stesso titolo: Volevo essere un duro. Il brano grazie al quale Lucio Corsi si fa spazio nella gallery di quelli che hanno vinto il Festival di Sanremo senza averlo vinto davvero (per lui solo un secondo posto), il brano che sta svoltando la sua carriera, che, andando sui meri dati, gli ha permesso di regalarsi un tour estivo sold out e il clamore del largo pubblico mainstream. A proposito di Sanremo, su Instagram, ringraziando il Premio Tenco, ripete quanto giĂ espresso in diverse interviste nell’ultimo anno: «Sogno un futuro in cui questa rassegna abbia la stessa visibilitĂ del festival di Sanremo». 🔗 Leggi su Open.online