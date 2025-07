Figli di un tech intelligente | come l’AI sta cambiando l’infanzia senza che ce ne accorgiamo

I figli di una generazione immersa in un mondo dominato dall'intelligenza artificiale stanno crescendo senza rendersene conto, vivendo questa tecnologia come un elemento naturale e quotidiano. Per loro, l'AI è semplicemente “esistente”, senza emozioni né paure; un alleato gentile che li aiuta a imparare e scoprire. Ma quale sarà il suo impatto sull’infanzia di domani? È una rivoluzione silenziosa che sta già cambiando tutto.

Per un bambino l’Intelligenza artificiale semplicemente “esiste”, la accetta come qualcosa che c’è e basta. Non è allarmato da questa irruzione improvvisa nella sua vita ma al tempo stesso, ovviamente, non ne ha alcuna consapevolezza. «Non ho paura dell’Intelligenza artificiale. Mi aiuta a fare i compiti. È gentile»: questa è una delle tante risposte che i bambini di quarta e quinta elementare hanno dato durante un laboratorio organizzato dal quotidiano Avvenire e riportate nel volume I minori e le sfide dell’Ai, curato dal Volocom Institute of strategic studies (Viss). Un libro che non è solo un saggio, ma una vera e propria indagine sociale sul modo in cui i media e i bambini stessi percepiscono l’Intelligenza artificiale, una rivoluzione pervasiva che sta trasformando ogni aspetto della vita quotidiana, dal lavoro alla salute, fino all’educazione e alla comunicazione. 🔗 Leggi su Panorama.it