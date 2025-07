Cadavere di un uomo ritrovato in un canale tra la vegetazione a Giugliano | sub per recuperarlo

Un sospetto velo di mistero avvolge il recupero del corpo di un uomo in un canale di Giugliano Sub, vicino a Lago Patria. Le squadre dei vigili del fuoco, con grande dedizione, hanno estratto la salma tra la vegetazione, alimentando le speranze e le ipotesi sulla sua identità e le circostanze della scomparsa. La comunità attende risposte e chiarimenti, mentre si aprono nuovi scenari sulle cause di questa drammatica vicenda. Continua a leggere.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo in un canale nella zona di Lago Patria. Potrebbe trattarsi della persona scomparsa da tre giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cadavere - uomo - canale - ritrovato

Drammatico ritrovamento ad Ostia, cadavere di un uomo riverso in strada - Un drammatico ritrovamento ha scosso Ostia all'alba di oggi, quando il cadavere di un uomo è stato trovato riverso in viale delle Repubbliche Marinare.

#Frosinone – #Cadavere di un uomo rinvenuto vicino alla Villa Comunale. Indaga la Polizia | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #villacomunale Vai su Facebook

Trovato il corpo senza vita di un giovane in un canale a Modena; Il cane cade in un canale, il proprietario si tuffa per salvarlo: morto annegato un 57enne nel Milanese; Pontoglio, cadavere di un uomo ritrovato nelle acque dell’Oglio.

Ritrovato il corpo nel canale tra Lago Patria e Varcaturo, si indaga su un 30enne scomparso da Giugliano - Il ritrovamento di un cadavere tra Lago Patria e Varcaturo riapre le indagini sulla scomparsa di Antonio Esposito, con forze dell’ordine impegnate a chiarire cause e responsabilità. Si legge su gaeta.it

Giugliano, trovato cadavere nel canale: potrebbe essere quello di Antonio Esposito - Potrebbero essere arrivate a un punto di svolta le ricerche di Antonio Esposito, il 30enne scomparso venerdì scorso. Segnala msn.com