Stop ai diesel Euro 5 rinviato al 2026 | un altro anno di respiro per il Nord

Il governo ha deciso di concedere un altro anno di respiro agli automobilisti del Nord Italia, rinviando l'entrata in vigore dello stop ai diesel Euro 5 al 1° ottobre 2026. Questa misura, approvata con un emendamento al decreto Infrastrutture, rappresenta un'ottima notizia per chi si prepara alla transizione ecologica senza perdere di vista le esigenze quotidiane. Una scelta che, soprattutto in questa fase, può fare la differenza: scopriamo insieme cosa cambierà.

Il governo concede un altro anno di tempo agli automobilisti del Nord Italia prima di applicare lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Con un emendamento approvato al decreto Infrastrutture, il termine slitta dal primo ottobre 2025 al primo ottobre 2026. Lo comunica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), esprimendo “grande soddisfazione” da parte del vicepremier Matteo Salvini, che definisce la misura “una scelta di buonsenso”. Il provvedimento riguarda le regioni della Pianura Padana – Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – e modifica anche i criteri applicativi: le limitazioni alla circolazione dovranno essere introdotte con priorità solo nei comuni con oltre 100. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stop ai diesel Euro 5 rinviato al 2026: un altro anno di respiro per il Nord

