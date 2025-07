Esponevano simboli nazisti arrestati due uomini a Kiev

Due uomini sono stati arrestati a Kiev per aver esposto simboli nazisti nel quartiere Pechersk, un gesto che ha scatenato immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha annunciato un procedimento penale ai sensi dell’articolo 436-1 del Codice penale ucraino, che proibisce la diffusione di simboli e propaganda totalitaria. Un episodio che richiama l’importanza di contrastare ogni forma di estremismo e odio pubblico.

Due uomini sono stati arrestati per aver esposto simboli nazisti in pubblico nel quartiere Pechersk di Kiev. La polizia, attraverso un comunicato pubblicato questa mattina, riporta di aver avviato un procedimento penale ai sensi dell’ articolo 436-1 del Codice penale ucraino, che vieta esplicitamente la produzione, diffusione e promozione di simboli nazisti e comunisti, nonché la propaganda dei regimi totalitari ad essi associati. Il post social e la ricerca degli autori a Pechersk. Gli agenti della polizia ucraina erano venuti a conoscenza di un post social che mostrava un uomo con una bandiera blu e gialla raffigurante una svastica, esposta pubblicamente in strada. 🔗 Leggi su Open.online