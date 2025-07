Maxi incendio vicino a Statale 16 di Chieuti | treni in tilt sospesa circolazione sulla linea Pescara-Foggia

Un devastante incendio ha incendiato 30 ettari di terreno vicino a Chieuti, provocando la sospensione dei treni sulla linea Foggia-Pescara e l'interruzione dell'Alta Velocità. Un evento che mette in ginocchio il traffico ferroviario e crea disagi immensi ai pendolari. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le ripercussioni sul sistema di trasporto. Continua a leggere per tutti i dettagli.

Sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Foggia-Pescara in seguito all'incendio che ha avvolto 30 ettari di terreno nei pressi della Statale 16 di Chieuti. Interessata anche l'Alta Velocità.

Lesina, fiamme sulla Statale 16, disagi anche sulla linea ferroviaria Un vasto incendio è in corso all'altezza di Lesina lungo la strada statale 16 in provincia di Foggia. Dalle prime informazioni ad andare in fumo circa una trentina di ettari di vegetazione.

Incendio a Lesina, ancora chiusa la Statale 16. Circolazione dei treni sospesa - I Vigili del Fuoco al lavoro per spegnere il rogo e riaprire la strada.

Incendio sulla statale, da 14 ore treni bloccati sulla Foggia-Pescara: gravi disagi, passeggeri sui bus sostitutivi - É ancora sospesa la circolazione ferroviaria tra Termoli e San Severo per grosso incendio scoppiato ieri pomeriggio tra Chieuti e Lesina lungo la statale 16.