Diesel Euro 5 Lombardia ed Emilia Romagna | il divieto slitta di un anno

In un’epoca di sfide ambientali e mutamenti economici, la Lombardia e l’Emilia Romagna possono tirare un respiro di sollievo: il divieto di circolazione per le auto diesel Euro 5 slitta di un anno, offrendo così una boccata d’ossigeno ai cittadini e al mercato automobilistico. Questa decisione, accolta con favore dal Mit e da Matteo Salvini, rappresenta un passo di buon senso in un contesto di transizione verso una mobilità più sostenibile.

MIlano, 8 luglio – Via libera all'emendamento al dl Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità per le auto diesel Euro 5. Lo comunica il Mit esprimendo "grande soddisfazione" da parte di Matteo Salvini che parla di una "scelta di buonsenso". Auto sempre più vecchie in Lombardia: prezzi e crisi economica hanno decretato la fine di uno status-symbol In particolare, si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, "è stato differito dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 il termine che prevede per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5.

