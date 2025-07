Si addormenta in una tenda con un amico e non si sveglia più | ragazzo trovato morto in Sardegna

Una notte di avventura si è trasformata in tragedia nella suggestiva Valle della Luna, a Santa Teresa di Gallura, quando un giovane uomo è stato trovato senza vita all’interno di una tenda, insieme a un amico. La scena ha suscitato sgomento e domande, mentre si attende con ansia l’esito dell’autopsia per chiarire le cause di questa tragica perdita. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli di questa inquietante vicenda.

Un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto in una tenda nella Valle della Luna, a Santa Teresa di Gallura in Sardegna. Era in compagnia di un amico. Ora è stata disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

