La riunione per la stanza anti-aborto sembra una clip di Bojack Horseman | al tavolo solo uomini

Una scena che sembra uscita da un episodio di Bojack Horseman: al tavolo solo uomini, mentre si discute di un tema così delicato e fondamentale come la salute riproduttiva delle donne. In Piemonte, l’assessore Maurizio Marrone ha convocato una riunione per riattivare la stanza anti-aborto all’ospedale Sant’Anna, suscitando forte sdegno e preoccupazione. La questione non può essere sottovalutata: è il momento di far sentire la voce di chi tutela i diritti di tutti. Continua a leggere.

Nella Regione Piemonte l'assessore regionale Maurizio Marrone ha convocato una riunione per riattivare la stanza contro l'aborto all'ospedale Sant'Anna. Un incontro di soli uomini, un'immagine che non può che recare disagio dato che si parla di salute sessuale e riproduttiva delle donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

