Tragedia ad Orio | lavoratore risucchiato dal motore dell’aereo

Una tragedia sconvolge l'Aeroporto di Orio al Serio: un lavoratore ha perso la vita in un tragico incidente, risucchiato dal motore di un aereo. Dopo ore di sospensione, i voli sono ripresi, ma il dolore e la tristezza rimangono palpabili tra operatori e passeggeri. Un evento che ricorda quanto siano fragili la sicurezza e l'impegno quotidiano di chi lavora negli aeroporti italiani. La comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima, sperando in una pronta verità .

I voli sono ripartiti. All’Aeroporto di Bergamo, Orio al Serio si è consumata una tragedia: un uomo è infatti morto risucchiato dal motore di un aereo. La Sacbo, che gestisce lo scalo lombardo ha fatto sapere che «le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono state sospese alle 10,20 a causa di un incidente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine». Stando a quanto spiega l’Ansa si sta indagando per capire le cause e ricostruire l’episodio e le cause. L’aereo coinvolto nell’incidente è un Airbus A319 della compagnia Volotea, in partenza da Orio e diretto nelle Asturie, in Spagna. 🔗 Leggi su 361magazine.com