Quanto incidono i nonni sull’apprendimento dei nipoti? Secondo uno studio non più di tanto meglio come babysitting e supporto emotivo

Uno studio pubblicato su Social Science Research ha analizzato l'effetto del coinvolgimento dei nonni sul rendimento scolastico dei nipoti. La ricerca ha considerato vari aspetti dell'interazione tra nonni e nipoti, come la frequenza dei contatti, il supporto nella cura quotidiana e gli aiuti finanziari. I risultati indicano che, sebbene i nonni svolgano un ruolo significativo nel supporto familiare, la loro presenza non si traduce necessariamente in un miglioramento dei voti scolastici dei nipoti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

