Borsa | l' Europa avanza piano in attesa di novità sui dazi

Le borse europee proseguono lentamente il loro cammino, in attesa di novità sui dazi commerciali. Gli investitori restano cauti, anche se sorridono al rinvio della deadline, puntando ora le speranze sulle future evoluzioni delle trattative tra Usa e partner. Milano si distingue con un +0,4%, trainata da Banco Bpm e Unicredit, mentre Francoforte segue la tendenza. La scena resta aperta: cosa riserverà il mercato nel prossimo futuro?

Borse in cauto rialzo a metà seduta con gli investitori che, pur confortati dal rinvio della deadline per un accordo sui dazi, mantengono un approccio guardingo in attesa di capire come evolveranno le trattative tra gli Usa e i loro partner commerciali. Milano sale dello 0,4%, accesa dai rialzi di Banco Bpm (+3,6%) e Unicredit (+2,6%), innescati dalla discesa in campo della Ue contro le prescrizioni del golden power, Francoforte avanza dello 0,3%, Londra dello 0,1% mentre Parigi cede lo 0,1%. Positivi anche i future su Wall Street, con quelli sul Nasdaq in progresso dello 0,3% e quelli sull' S&P 500 dello.

