Favori alla camorra poliziotto condannato a 16 anni di carcere

Un'ombra lunga sulla lotta alla criminalità: il poliziotto Gianpaolo Chietti condannato a 16 anni per favorire la camorra. Un verdetto che scuote le istituzioni e riaccende il dibattito sulla trasparenza e l'integrità nelle forze dell'ordine, evidenziando quanto sia cruciale mantenere fede ai principi di giustizia e legalità. La sentenza segna un momento decisivo nella battaglia contro le infiltrazioni mafiose nel cuore dello stato.

Tempo di lettura: < 1 minuto La quarta sezione penale (collegio A) del tribunale di Napoli (presieduta dal giudice Paola Piccirillo ) ha condannato l ‘agente della Polizia di Stato Gianpaolo Chietti a 16 anni di reclusione ritenendolo colpevole dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. La sentenza è stata preceduta, poco fa, dalla discussione dei legali dell’imputato, gli avvocati Antonio Sorbilli e Salvatore Impradice. Accolte dal giudice le richieste della Procura di Napoli (pm Henry John Woodcock ). Secondo quanto emerso dalle indagini, quando era in servizio nel commissariato San Giovanni-Barra di Napoli, avrebbe fornito a diversi clan – i Mazzarella, Formicola e Cuccaro – informazioni coperte da segreto in cambio di denaro e orologi di pregio Rolex. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Favori alla camorra, poliziotto condannato a 16 anni di carcere

