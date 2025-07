Cancro stomaco 42mila vite salvate in 12 anni ma resta gap territoriale

In Italia, grazie a innovazioni e campagne di diagnosi precoce, il cancro allo stomaco ha visto un notevole miglioramento nelle prognosi, con 42mila vite salvate negli ultimi 12 anni. La nostra percentuale di sopravvivenza supera la media europea, offrendo speranza e dimostrando come la prevenzione e le terapie avanzate possano fare la differenza. Tuttavia, restano sfide importanti da affrontare, soprattutto a livello territoriale, per garantire cure uguali a tutti.

(Adnkronos) – In Italia i pazienti con tumore dello stomaco vivono di più rispetto alla media europea. Nel nostro Paese, infatti, la sopravvivenza a 5 anni raggiunge il 32% rispetto al 25% dell'Europa. Non solo: in 12 anni (dal 2007 al 2019) sono state salvate 42mila vite in una neoplasia un tempo orfana di terapie, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: anni - stomaco - 42mila - vite

Alessandra De Angelis e l’amore per Emanuele D’Avanzo: “9 anni di matrimonio, ho ancora le farfalle nello stomaco” - Alessandra De Angelis, ex concorrente di Temptation Island, rivela il segreto di un amore che dura da oltre un decennio: nove anni di matrimonio e ancora le farfalle nello stomaco.

Tumore dello stomaco: Salvate 42mila vite, ma servono PDTA, test rimborsati e presa in carico globale; Cancro stomaco, 42mila vite salvate in 12 anni ma resta gap territoriale; Totti e Ilary, ‘affido condiviso’ per i Rolex della discordia: la decisione del giudice.

Cancro stomaco, 42mila vite salvate in 12 anni ma resta gap territoriale - Nel nostro Paese, infatti, la sopravvivenza a 5 anni raggiunge il 32% rispetto al 25% dell'Europa ... Segnala msn.com

Tumore gastrico: 42.000 vite salvate, ma le cure non sono per tutti - Nel nostro Paese, la sopravvivenza a 5 anni raggiunge il 32% rispetto al 25% della media europea, ma manca un percorso diagnostico- repubblica.it scrive