reggio calabria sequestrati 417 chili di cocaina al porto di gioia tauro

Reggio Calabria si conferma ancora una volta al centro di operazioni antidrug trafficking: al porto di Gioia Tauro, la Guardia di Finanza ha sequestrato 417 chili di cocaina nascosta in un container sospetto, destinata al mercato europeo. Un colpo duro ai traffici illeciti, che ha portato alla luce un carico dal valore di circa 67 milioni di euro. Un intervento che dimostra come la lotta al narcotraffico richieda impegno costante e vigilanza continua.

