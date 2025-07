Meloni Italia sempre più attrattiva per chi investe

l'Italia una meta sempre più appetibile per gli investitori di tutto il mondo, consolidando il nostro ruolo di hub economico e innovativo. La crescita del 5% nei progetti di investimento diretto estero nel 2024, in controtendenza rispetto all'Europa, testimonia la forza della nostra strategia. Stabilità, serietà e visione sono le leve che ci guidano verso un futuro di prosperità e sviluppo sostenibile, rendendo il nostro Paese un punto di riferimento globale.

L'Italia si conferma sempre più attrattiva per chi sceglie di investire. Secondo la nuova EY Attractiveness Survey, nel 2024 i progetti di investimento diretto estero sono cresciuti del 5%, in controtendenza rispetto al resto d'Europa: un segnale chiaro di fiducia verso la nostra Nazione. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. "Stabilità, serietà e visione stanno facendo la differenza - aggiunge -. Continueremo a lavorare per rendere l'Italia sempre più competitiva, sicura e dinamica. Per attrarre investimenti, creare lavoro e valorizzare il talento italiano". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, Italia sempre più attrattiva per chi investe

