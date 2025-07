Dazi | mozione del Pd per difendere lavoro e Made in Italy

Il Partito Democratico si mobilita con una mozione alla Camera, chiedendo un intervento rapido ed efficace contro i danni provocati dai dazi imposti dagli Stati Uniti. L’obiettivo è difendere il lavoro, le imprese e il valore del made in Italy, elementi fondamentali per il nostro ecosistema economico. Con questa iniziativa, si punta a coinvolgere tutte le parti interessate in una strategia nazionale coordinata, capace di rispondere alle sfide di un mercato globale sempre più complesso.

Il Partito Democratico ha presentato una mozione alla Camera per chiedere al Governo "una risposta immediata, coordinata e strutturata alla crisi commerciale innescata dai dazi imposti dall' Amministrazione Trump, in difesa del lavoro, delle imprese e del made in Italy ". La mozione impegna l'esecutivo "a definire con urgenza una strategia nazionale organica di risposta alla crisi commerciale in atto, coinvolgendo le parti sociali, le associazioni d'impresa, le istituzioni territoriali e le forze parlamentari di maggioranza e opposizione". Il testo presentato, tra l'altro, chiede inoltre di sostenere "una risposta europea unitaria alle politiche dei dazi dell'Amministrazione Trump, che escluda ogni controproducente e inadeguata tentazione di bilateralizzare la risoluzione del conflitto commerciale, miri alla progressiva eliminazione dei dazi e ampli le contromisure includendo i servizi e i diritti di proprietà intellettuale delle big tech, nonché a promuovere l'istituzione di un Fondo europeo di sostegno per rispondere agli effetti dei dazi sul sistema economico e sociale, attivando anche un meccanismo simile a Sure per rafforzare la rete di protezione sociale dei lavoratori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi: mozione del Pd "per difendere lavoro e Made in Italy"

