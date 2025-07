Juventus | abbonamenti in crescita

La Juventus si conferma una squadra vincente anche fuori dal campo, con la campagna abbonamenti 2025/26 che registra un successo senza precedenti. Un chiaro segnale di fiducia dei tifosi, desiderosi di sostenere i bianconeri nel futuro. Nonostante alcune turbolenze stagionali, il cuore dei supporter batte forte e si riflette nei numeri: un ottimismo che fa ben sperare per la prossima stagione. La passione juventina non si ferma, e questa crescita rappresenta un nuovo stimolo per tutti.

La Juventus guarda al futuro con ottimismo. La campagna abbonamenti 2025/26, annunciata sul tabellone dell'Allianz Stadium, sta riscuotendo grande successo. Nonostante una stagione con alti e bassi, la risposta dei tifosi è stata immediata, come si legge nei forum online.

