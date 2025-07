La Royal Mint ha emesso una moneta per celebrare i 50 anni degli Iron Maiden

Gli Iron Maiden conquistano la scena come il simbolo di un’era leggendaria nel rock. Per celebrare i loro 50 anni, la Royal Mint ha creato una moneta commemorativa che rende omaggio alla band britannica, continuando le celebrazioni di un successo senza tempo. Su Instagram, la Royal Mint e gli Iron Maiden hanno condiviso il progetto con entusiasmo: “Gli Iron Maiden conquistano la scena come il ...

Continuano le celebrazioni per i 50 anni degli Iron Maiden, per la band in tour dallo scorso 27 maggio e che approderà in Italia il 13 luglio allo Stadio Euganeo di Padova con l’unico appuntamento previsto nella Penisola, la Royal Mint (zecca britannica) ha emesso una moneta speciale per omaggiare la carriera del gruppo. Su Instagram la Royal Mint e la band hanno presentato il progetto con un post: “Gli Iron Maiden conquistano la scena come il nuovo headliner che entra a far parte della nostra Music Legends Collection. Per mezzo secolo hanno portato il loro marchio di fabbrica di heavy metal ai fan adoranti di tutto il mondo, ritagliandosi un’eredità rock come nessun’altra”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Royal Mint ha emesso una moneta per celebrare i 50 anni degli Iron Maiden

