Puglia maltempo | allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

La Puglia si prepara ad affrontare un'ondata di maltempo: il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un allerta dalle 14 per le prossime 24 ore, segnalando possibili temporali e precipitazioni anche intense. È fondamentale restare informati e adottare le dovute precauzioni per garantire sicurezza e tranquillità . Rimanete aggiornati sulle previsioni meteo e sulle indicazioni ufficiali, perché la prevenzione può fare la differenza.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.     L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

