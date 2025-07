Slitta lo stop ai diesel Euro 5 via libera al rinvio voluto dalla Lega | da quando scatteranno i divieti e dove

Il dibattito sui limiti ai diesel Euro 5 si infiamma: con l’approvazione di un emendamento al decreto Infrastrutture, il divieto previsto dal primo ottobre 2025 viene rinviato al primo ottobre 2026, offrendo una boccata d’ossigeno agli automobilisti. La decisione, voluta dalla Lega e accolta con soddisfazione dal ministro Salvini, rappresenta un passo strategico verso una maggiore flessibilità nel settore. Ma quali saranno le ripercussioni di questa scelta?

È stato approvato l’ emendamento al decreto legge Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità per le auto diesel Euro 5. Lo ha comunicato oggi – martedì 8 luglio – il ministero per le Infrastrutture esprimendo «grande soddisfazione» da parte del vicepremier Matteo Salvini. «È una scelta di buonsenso», dichiara il ministro. La nuova norma posticipa dal primo ottobre 2025 al primo ottobre 2026 l’entrata in vigore del divieto strutturale di circolazione per le autovetture e i veicoli commerciali diesel “Euro 5” nelle regioni Piemonte, Lombardia, Vento ed Emilia-Romagna. Limiti solo nelle grandi città. 🔗 Leggi su Open.online