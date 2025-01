Sport.quotidiano.net - Allo Zini (ore 17.15). Cremonese, test Modena: "Pedaliamo. Vazquez? . Dicevano fosse finito...»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tre punti per confermare il periodo positivo e continuare a sognare la promozione. La, nella gara casalinga contro ilalle 17.15, è chiamata a non perdere terreno dSpezia, terzo a quota 45 punti, per proseguire il cammino positivo iniziato con Giovanni Stroppa, richiamato l’11 novembre scorso al posto di Eugenio Corini dopo essere stato esonerato a ottobre. "a bassa e pedalare", ha ripetuto il tecnico ex Monza, sottolineando lo spirito che sta trasportando i grigiorossi. E fino a ora le parole sono state accompagnate dai fatti: 18 punti nelle ultime 10 partite, solo il Pisa ha fatto meglio. "La squadra sta benissimo e l’entusiasmo è alle stelle – spiega Stroppa che mette in guardia sulle insidie del match– da quando è arrivato Mandelli ilha perso una sola partita.