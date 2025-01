Quotidiano.net - Telefonata Wang-Rubio: “Taiwan è Cina”. Il Segretario di Stato Usa: “Non supportiamo l’indipendenza di Taipei, ma pronti difenderla”

Roma, 25 gennaio 2025 - Primo contatto telefonico tra il ministro degli Esteri cinesiYi e ildiamericano Marco. Il colloquio avvenuto venerdì sera potrebbe dare il via a nuovi rapporti tra Usa e. Le parti hanno discusso il futuro sviluppo delle relazioni tra Pechino e Washington, fatto emergere le divergenze, a partire da: Usa per soluzione pacificaè l'attrito più teso tra i due Paesi eha ricordato che l'isola "fa parte del territorio cinese fin dall'antichità e non sarà mai separata dalla madrepatria", fa sapere in una nota Pechino. Il ministro ha chiesto agli Usa che confermino gli impegni assunti con "l'adesione al principio della 'Unica'". Da parte suaha ribadito la posizione di Washington, che non supporta l'indipendenza e spera in una soluzione "pacifica in un modo accettabile per entrambe le parti dello Stretto di".